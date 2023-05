Mia previsione: #Vlahovic nel prossimo futuro si riprenderà e farà una valanga di gol, Henderson continuerà a fare l'Henderson, cioè il nulla pic.twitter.com/np5F5qfEbJ — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) May 23, 2023

L'avventura diallanon sta andando secondo le aspettative, sue e del club bianconero. La fotografia del momento difficile del serbo è tutta in un episodio al Catellani di. La squadra di Allegri è surclassata da quella di Zanetti, che si impone per 4-1, e l'ex Fiorentina è autore dell'ennesima prova incolore. Ma oltre al danno, c'è la beffa.- Le telecamere catturano infatti un curioso siparietto nel finale., centrocampista dell'Empoli mandato in campo da Zanetti a 10' dalla fine per difendere il risultato, si avvicina a Vlahovic e inizia a sbeffeggiarlo: lo scozzese guarda dritto negli l'avversario e gli grida '', ricordando ironicamente quanto la Juve lo ha pagato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022. Dusan si copre la bocca e ribatte a tono, ma è una replica che non copre un momento complicato e un fatto: Vlahovic ora non incute più paura agli avversari.