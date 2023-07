L'ultimo colpo del, in attesa di Samuel Chukwueze. Queste le dichiarazioni di Noahnella sua prima intervista, rilasciata a MilanTv, dopo la firma del contratto che lo lega al Diavolo sino al 2027, prima di partire alla volta di Los Angeles, per raggiungere il gruppo di Pioli: "È un sogno che si avvera, sono felice di essere qui in un grande club ricco di storia e non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro. Ho giocato contro il Milan pochi mesi fa e dopo quella partita è nato l’interesse, mentre un paio di settimane fa ho ricevuto la notizia ed ero scioccato e felice, col sorriso sulle labbra perché volevo solo il Milan. Ero entusiasta e finalmente ora la trattativa è conclusa. Ho firmato e non c’è sensazione migliore. Ora lavoro e si continua a spingere!".- "L’andata l’abbiamo giocata in casa, una grande partita in cui ho segnato. È stata una bella sfida, il Milan aveva molti giovani, ma ha provato a giocare a calcio. Al ritorno a Milano sono rimasto impressionato dall’atmosfera dei tifosi, da come hanno spinto la squadra per novanta minuti. È stato incredibile. Sono qui per dare il massimo, allenarmi duramente, migliorare e aiutare la squadra e non vedo l’ora di iniziare".- "Lo conosco da un po’, ci siamo incontrati la prima volta che abbiamo giocato Svizzera-Portogallo e dopo, quando ho affrontato il Milan, abbiamo iniziato a scriverci e ci siamo scambiati le magliette. Ci sentiamo spesso via Facetime o con messaggi, è un bravo ragazzo sempre positivo. Mi parla del Milan come un grande club. Ci si allena con giocatori veloci, abili nel dribbling. Non vedo l’ora di stare con lui in campo e non solo fuori dal campo come prima".- "Con le mie qualità e la mia velocità nell’uno contro uno, l’Italia rappresenta un passo in avanti e per questo sono pronto per giocare al Milan. Come ho già detto dieci volte, non vedo l’ora di iniziare"- "Giocare la Coppa del Mondo è un sogno per ogni giovane. Un sogno diventato realtà con un’atmosfera bellissima, abbiamo fatto bene e tutto questo lo metto nel mio bagaglio d’esperienza per migliorare, sono qui perché sono pronto per il prossimo step. Per fare bene, però, ci vuole disciplina, lavorare duramente ogni giorno per migliorare e io sono pronto. Abbiamo un’ottima squadra, con obiettivi importanti. A Los Angeles conoscerò i compagni. Sono ragazzi simpatici, alla mano, con un atteggiamento positivo e quello che voglio è entrare a far parte del gruppo, dare il meglio per dimostrare al mister, ai tifosi e a tutti che sono stato l’acquisto giusto"."Posso giocare a sinistra, a destra, in un attacco a due o unica punta, sono duttile e questo è un vantaggio. Mi piace giocare nello spazio, usare la velocità e i dribbling nell’uno contro uno, arrivando alla conclusione il prima possibile. Credo siano le mie qualità più importanti e voglio metterle in mostra".- "Sono legato alla famiglia, sono sempre sorridente, estroverso, ho due fratelli più piccoli e una sorella con cui passo molto tempo. Mi rilasso molto, videochiamo la mia famiglia. Questo sono io“- “Ho ammirato Kakà e Ronaldinho fin da piccolo, entrambi hanno avuto una grande carriera e io cerco di imparare da due leggende così. Spero di diventare come loro o anche meglio“.