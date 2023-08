Stefano Okaka non è più un giocatore del Basakhseir. L'attaccante classe '89 ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il club turco: "Ci siamo lasciati di comune accordo con il nostro calciatore Stefano Okaka - si legge su una nota ufficiale - Ringraziamo il calciatore italiano per i suoi sforzi per il nostro club e gli auguriamo successo per il resto della sua carriera". Ora Okaka può diventare un'occasione di mercato per chi cerca una punta, magari anche in Serie A.