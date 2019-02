Lo scorso gennaio Stefano Okaka, dopo l'esperienza in Inghilterra con il Watford, è tornato in Italia. E' l'Udinese la squadra che ha fatto riassaporare la serie A al centravanti cresciuto nelle giovanili della Roma ma, come lo stesso Okaka ha rivelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, qualche mese prima è stato vicino a firmare per il Torino.



"Sono stato molto vicino al Torino - ha raccontato proprio Okaka - con Mazzarri al Watford è nato un bel rapporto. Io chiedo rispetto. Lui è umile, vero, diretto, ti consiglia, è comprensivo, fa quel che un calciatore desidera. In un mondo come questo è bello avere dei buoni rapporti". Poi, sul suo attuale allenatore, Davide Nicola, ha dichiarato: "E' ​una buona persona, umile, con voglia di migliorare".