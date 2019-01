L'attaccante dello Spezia, David Okereke ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Di Natale mi aiuta ogni giorno dopo l’allenamento, ci fermiamo a provare e a parlare. Dopo la gara con il Venezia ci siamo confrontati sui movimenti senza palla che avrei dovuto fare meglio e il tempismo per attaccare lo spazio. Sono fortunato, ha segnato 209 gol in A e mi aiuta".



Tema razzismo: ha mai subito “buu” discriminatori per il colore della pelle?

"Mi è successo in passato nell’intervallo di una partita nella quale ero in panchina. I compagni mi hanno difeso rispondendo a chi diceva quelle cose. Io ridevo perché certa gente non merita attenzione".

Favorevole allo stop della gara?

"Se chi viene insultato continua a giocare, è molto probabile che proseguiranno i cori".