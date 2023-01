Appena dopo l'eurogol segnato contro l'Inter, l'attaccante della Cremonese David Okereke ha mostrato una maglia curiosa, con la foto di un bambino, cosa che aveva già fatto in occasione del rigore realizzato a Bologna qualche giorno fa. Cosa significa? Ci ha pensato lo stesso giocatore a spiegarlo:



"Dopo il gol ho fatto vedere una maglia, perché durante i Mondiali ho partecipato ad un evento che ricordava un bambino che era morto. Mi dispiace e allora mi hanno regalato questa maglietta e ho deciso di portarla con me quando giochiamo così gli dedico i gol". Quel bambino rimane con Okereke e festeggia idealmente con lui ogni volta che la palla finisce in rete".