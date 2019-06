David Okereke è il nuovo che avanza dalla Serie B. Una pepita d'oro made in Spezia, dove l'attaccante nigeriano classe '97 quest'anno ha vissuto una stagione da vero protagonista: 10 gol segnati, 12 assist e 30 presenze a completare il definitivo salto di qualità, non è un caso se club di mezza Europa si sono mossi per replicare le tante operazioni fortunate dalla serie cadetta di questi anni, da Verratti fino a Kouamé. Okereke è in vendita al miglior offerente, ci sono diverse possibilità in piedi.





LE OFFERTE - Attenzione alla Premier League perché più di un club si è attivato e potranno esserci novità nei prossimi giorni, così come dal Belgio dove c'è denaro fresco da investire. In Italia però si apre una possibilità: la Juventus lo ha seguito a lungo quest'anno e può prenderlo in sinergia con un altro club, il Sassuolo è molto interessato ma prenderebbe Okereke volentieri anche in 'solitaria'. Proprio come vorrebbe fare il Cagliari del presidente Giulini, in fila da mesi. Una vera e propria asta con lo Spezia che venderà al miglior offerente anche in base alla scelta del ragazzo: l'Eintracht Francoforte rinforzerà l'attacco dopo l'addio di Jovic e ha pensato anche a David, oggi la Bundes non è però in pole position. Le sirene inglesi sono richiami forti, la Juve studia la strategia, Okereke attende. Per un futuro importante.