Frosinone: possibili rinforzi in attacco da Cremonese e Napoli

Il Frosinone dopo aver chiuso l'acquisto di Kevin Bonifazi, si muove ancora sul mercato anche in altri reparti. Oltre a Zerbin del Napoli, son sarebbe da escludere un altro colpo in attacco da parte dei ciociari. Piace infatti David Okereke della Cremonese (interessata a Caso), vecchio pallino del direttore tecnico Guido Angelozzi, messosi in mostra lo scorso anno con 9 reti e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia.