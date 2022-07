L’Atalanta viene sconfitta 1-0 al St James’ Park dal Newcastle, ma solo per un rigore ben battuto dal bomber Wood. Il gol non arriva dai nerazzurri, eppure si inizia a rivedere quel dinamismo sulle fasce e in area piccola della prima Atalanta di Gasperini. Ecco i promossi e i rimandati dell'amichevole di lusso:



PROMOSSI



Okoli: non è la sospensione in via cautelare di Palomino a fargli conquistare la maglia, bensì la sua determinazione e qualità tecnica. Va a prendersi la palla a centrocampo e salva un gol fatto sulla linea. Un veterano nel corpo di un giovanissimo. Resterà e giocherà.



Scalvini: ormai è un gigante della mediana, va in profondità ogni volta che gli capita l’occasione e serve caramelle a non finire al tandem colombiano. Carattere e malizia fanno il resto. Hanno ragione Mancini e il Gasp.



RIMANDATI



De Roon: costretto ad arretrare in difesa per far posto in mediana a Scalvini, si spegne un po’ e commette alcuni errori.



Malinovskyi: gioca poco, ma ha un paio di occasioni per sfoderare il suo solito mancino dal limite e le fallisce entrambe.