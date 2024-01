Okoye o Silvestri, chi è il titolare dell'Udinese e cosa fare al fantacalcio

Ancora titolare, per la quarta volta consecutiva. Maduka Emilio Okoye difenderà la porta dell'Udinese contro il Milan, nel match di questa sera, sabato 20 gennaio, in programma al Bluenergy Stadium alle 20.45. Gabriele Cioffi, allenatore dei friuliani, ha deciso di dare fiducia ancora una volta all'ex Watford, già in campo in Serie A contro Bologna, Lazio e Fiorentina, e contro il Cagliari in Coppa Italia.



NIENTE COPPA D'AFRICA - Nato in Germania ma naturalizzato nigeriano grazie ai genitori, Okoye non è stato convocato in Coppa d'Africa in corso in questi giorni in Costa d'Avori. Il commissario tecnico Sampeiro gli ha preferito Nwabili, Uzoho ed Ojo), nonostante la Coppa d'Africa del 2022 giocata da titolare.



SILVESTRI IN PANCHINA - Marco Silvestri, che è stato il numero uno fino a un mese fa e ha difeso la porta dell'Udinese per 94 volte in carriera, sarà ancora il 12, il portiere di riserva. Per Cioffi le gerarchie sono cambiate, Silvestri non è più il titolare, salvo sorprese sarà una seconda scelta fino a giugno, quando deciderà cosa fare del suo futuro. In scadenza nel 2025, nelle scorse settimane è stato accostato al Monza. Al fantacalcio è forte il rischio taglio: chi non ha in rosa Okoye, deve pensare di cederlo perchè difficilmente vedrà il campo nei prossimi mesi.