L'Oktoberfest 2020 non si farà a causa del coronavirus. A confermarlo il presidente della Baviera Markus Soeder: "Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà. Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Alla luce dell’epidemia, sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere". Il festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera tornerà nel 2021.