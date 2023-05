Sabato la polizia dei Paesi Bassi ha arrestato 154 tifosi della squadra di calcio olandese AZ Alkmaar che cantavano cori antisemiti in metropolitana: secondo Il Post sono accusati di aver turbato l’ordine pubblico e insultato un gruppo di persone sulla base della loro razza e religione (belediging), reato previsto dal codice penale dei Paesi Bassi. I 154 tifosi sono stati fermati ad Amsterdam, mentre andavano a vedere Ajax-Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, partita valida per il campionato olandese e finita poi 0-0. L’Ajax, la più vincente e famosa squadra olandese, ha una parte di tifo che si identifica con le proprie origini ebraiche, derivate anche dai moltissimi ebrei che risiedevano ad Amsterdam prima della Seconda guerra mondiale e dal fatto che il ghetto della città si trova in una zona vicino allo stadio. Secondo la polizia i tifosi avrebbero continuato a cantare cori e slogan antisemiti nonostante le ripetute richieste di smettere: sono stati fermati una volta scesi alla stazione di Strandvliet, quella più vicina allo stadio. Delle 154 persone fermate, 11 hanno trascorso la notte in carcere perché sospettate di aver distrutto le vetrine di alcuni negozi e di violenza nei confronti degli agenti delle forze dell’ordine.