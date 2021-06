Dopo la grande vittoria ottenuta per 3 a 0 contro la Macedonia del Nord, Frank de Boer è apparso molto soddisfatto non solo della partita ma anche del bilancio ottenuto finora all’europeo dalla sua nazionale. Queste le sue parole nella conferenza stampa post-partita: "Nella prima parte abbiamo "aiutato" la Macedonia del Nord nel gioco. Nella ripresa siamo stati bravi e loro non hanno avuto più occasioni. La coppia Depay-Malen? In alcune occasioni sono andati bene. Anche Wout (Weghorst, ndr) ovviamente voleva giocare, ma si aspettava che oggi provassi qualcosa di diverso. Lo riproporrò nella prossima partita? Dipende in parte dall'avversario. In ogni caso penso che abbiamo fatto progressi in tutti gli aspetti. A tratti abbiamo giocato benissimo, stiamo facendo bene”.