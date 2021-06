Frank De Boer può sorridere. Il 2-0 della sua Olanda all'Austria regala il primo posto aritmetico con una giornata d'anticipo. "Abbiamo giocato molto bene" ha dichiarato al termine della gara di Amsterdam, come riporta il Telegraaf. "Contro l'Ucraina abbiamo regalato troppe occasioni, oggi no. Spesso perdevano il pallone, l'ho sottolineato all'intervallo".



SUL TURNOVER - "Vedremo come dovranno recuperare i giocatori, ma mantenere il ritmo è importante. Devo fare la scelta giusta, a Budapest vedremo se sarà stata corretta".