Le due vittorie su due dell’Olanda all’Europeo non hanno convinto del tutto. L’ex attaccante del Milan. Il difensore classe ’99 cresciuto nell’Ajax ha risposto nel primo pomeriggio alle parole del suo connazionale vincitore di 3 palloni d’oro.. Anche lui ha giocato in Italia e ho capito cosa vuole dire, ma alcune volte in campo capita di prendere delle decisioni nel giro di un secondo.".