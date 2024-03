Olanda, Depay: 'Sto con Promes, come con Mendy e Dani Alves. Non abbandono gli amici'. Koeman: 'Non è conveniente'

Botta e risposta che mina gli equilibri della nazionale olandese è andato in scena negli ultimi giorni in seguito alla pubblicazione di una foto da parte dell'attaccante dell'Atletico Madrid e mattatore del match di Champions League contro l'Inter, Memphis Depay. L'ex Barcellona ha pubblicato uno scatto insieme a Quincy Promes, accusato e condannato a sei anni di carcere per il coinvolgimento in traffico di droga e in particolare di 1350 chili di cocaina e prontamente è arrivata prima la bacchettata del ct Ronald Koeman in conferenza stampa e la successiva replica del giocatore in un'intervista.



KOEMAN - Koeman, in particolare ha suggerito al giocatore di non esporsi in questo modo, perché questi atteggiamenti non sono convenienti per lui e per la federcalcio olandese. Un confronto ha poi svelato il ct è già andato in scena anche con il direttore tecnico della KNBB, l'ex Milan Nigel de Jong: "Io non lo avrei fatto e non lo farei. Non è conveniente. Non ne ho ancora parlato con Depay, ma so che Nigel de Jong l'ha fatto".



IL MOTIVO DELLA FOTO - Depay ha prontamente risposto che lui non abbandonerà così i suoi amici e continuerà a comportarsi allo stesso modo spiegando il perché della foto con Promes: "Non deluderò mai i miei amici e la mia famiglia. Questo non significa che io sia d'accordo con tutto ciò che fanno, ma non li escluderò. I calciatori creano molti contenuti e pubblico ogni genere di cose sui social media. La mia foto con Quincy non aveva lo scopo di provocare nessuno, eravamo solo in vacanza a Dubai. Nella foto c'era anche Paul Pogba. Ci siamo divertiti insieme, questo è tutto".



DANI ALVES E MENDY - Depay ha poi svelato un retroscena sulla sua infanzia e sulla sua vita che lo porta ad essere vicino anche ai casi che vedono protagonista Dani Alves e Benjamin Mendy: "Terrò per me la mia opinione. La gente dovrebbe rendersi conto che vengo da un ambiente difficile. Anche mio fratello è stato in prigione per dieci anni e non mi è stato quasi mai chiesto di parlarne. Ma qui si tratta di Promes. Anche Benjamin Mendy e Dani Alves sono stati coinvolti in dei casi, ma questo non significa che smettano di essere miei amici. Non conosco il Quincy come lo descrivono".