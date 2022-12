Denzel Dumfries, man of the match di Olanda-USA, ha parlato al Telegraaf:



"Ero concentrato. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra. Abbiamo ricevuto molte critiche ultimamente e questa partita è una buona spinta sia per me che per Blind. Van Gaal a fine primo tempo è stato critico nei nostri confronti nonostante il 2-0. Ci ha detto che avremmo potuto esercitare maggiore pressione sulla palla. A volte siamo stati troppo passivi".