Il terzino dell'Inter e dell'Olanda Denzel Dumfries ha parlato a Voetbal International:



"Ovviamente c'è una differenza con il Campionato Europeo dello scorso anno. Poi la rincorsa è stata più lunga e abbiamo giocato le partite della fase a gironi nel nostro Paese. Ad ogni modo, sapevamo in anticipo che questo sarebbe stato un tipo di torneo diverso sotto molti aspetti. E che dovevamo acquisire rapidamente l'atmosfera. Non è stato affatto un problema".



COMPAGNI - "Virgil van Dijk è uno dei migliori, se non il miglior difensore del mondo. E poi porta anche la sua enorme presenza. Virgil è fondamentale per questo gruppo. Quella mancanza è stata poco notata durante l'Europeo. Anche Memphis Depay è molto presente. Noa Lang è anche un bravo ragazzo con cui andare d'accordo all'interno della squadra. Jeremie Frimpong ha detto l'altro giorno che da nuovo arrivato ha potuto subito notare che siamo davvero una squadra. Questo è un gruppo davvero speciale. Lo noti durante la cena, per esempio. I posti a tavola cambiano continuamente. Perché tutti vanno d'accordo con tutti, non importa con chi ti siedi. E questa nostra unità può essere fondamentale".