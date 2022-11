Olanda-Ecuador (calcio d'inizio alle ore 17 italiane in diretta su Rai3 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo A ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan. Entrambe le squadre hanno vinto 2-0 all'esordio: gli Orange contro il Senegal, i sudamericani con i padroni di casa del Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. CT: Van Gaal.



ECUADOR (4-4-2): Galindez; A. Preciado, F. Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, M. Caicedo, Ibarra; E. Valencia, Estrada. CT: Alfaro.



Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria), assistenti Mokrane Gourari e Abdelhak Etchiali, Said Martinez (Honduras) quarto uomo, Evans (Australia) e Jiyed (Marocco) al Var.