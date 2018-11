Prosegue questa sera la Nations League, con una sfida molto interessante nella Lega A. Nel Gruppo 1 si affrontano allo stadio de Kuip di Rotterdam Olanda e Francia, con fischio d'inizio alle 20.45. Una gara molto importante, che può segnare la retrocessione della Germania in Lega B: agli Oranje basta non perdere per condannare la nazionale di Klopp, mentre con una vittoria si porterebbero a un solo punto dai campioni del mondo in carica.