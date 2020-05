L'ACCUSA - Nella sua autobiografia, Nooit natrappen, Brandts rivela: "Bettega si avvicinò a me e mi disse: Brandts! Brandts! Lasciami segnare. Sparò cifre in lire, in dollari. Vicino a me c’era Ruud Krol, che sentì tutto e mi disse sottovoce di far finta di niente, di non rispondere. Così feci. Ma Bettega, un attaccante di fama internazionale, non si diede per vinto: Brandts, disse, fammi fare il 2-2…. Con il 2-2 andate in finale lo stesso. Pronunciò cifre da capogiro, ma continuai a far finta di nulla". Per la cronaca, Brandts fu insieme ad Haan l'autore delle due reti che consentirono all'Olanda di battere per 2-1 l'Italia, estromettendola dalla finale che poi i tulipani avrebbero perso contro l'Argentina. Per avanzare al turno successivo, gli uomini di Bearzot avrebbero avuto bisogno di vincere per non arrivare secondi per differenza reti e giocare - come poi avvenne - la finale per il terzo posto contro il Brasile.

, il primo conquistato dall', in un clima politico che metteva parecchio imbarazzo. Mentre i principali campioni del pianeta si sfidavano, nelle carceri gestite dall'esercito locale si consumavano i più efferati e atroci delitti della giunta militare presieduta da Videla. Ma anche la Coppa del Mondo non fu esente da polemica: nel girone a 4 che avrebbe dovuto promuovere una delle finaliste,