Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato a NOS dopo la vittoria per 3-0 sulla Germania: "La cosa migliore è il risultato, alla fine abbiamo vinto 3-0. Ma non avevamo iniziato bene, lasciando Werner troppo libero. Siamo cresciuti col passare della partita a siamo passati in vantaggio con un bel gol su calcio d'angolo. Alla fine abbiamo tenuto sotto controllo la gara, difendendoci bene e nel finale sono arrivati altri due gol: non poteva andare meglio".