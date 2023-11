Il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa e ha elogiato il difensore dell'Inter Stefan De Vrij. Di seguito le dichiarazioni:



LE PAROLE - "Lo conosco dai tempi del Feyenoord, quindi abbiamo un buon legame. E' già da tempo che viene in ritiro in Olanda con l’idea che probabilmente non sarà inserito nella formazione titolare. Quando vedo come affronta la situazione e con quanta professionalità si comporta e svolge il suo lavoro, mi riempie d’orgoglio. Ho molto rispetto, è fantastico vederlo lavorare così".