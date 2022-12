Dopo l'eliminazione ai quarti del Mondiale contro l'Argentina, Denzel Dumfries è intervenuto ai microfoni di Voetbal International, spiegando la sua espulsione nel finale: "Olanda-Argentina è sempre una partita accesa. Ci si provoca a vicenda. Non mi piace puntare il dito contro gli altri giocatori, ma avevo le mie ragioni. Non so se sia stato intelligente, ma è accaduto qualcosa che mi ha fatto reagire. Bisogna essere sempre una squadra e tornare a casa a testa alta. Può succedere di perdere ai rigori. Ci siamo allenati, ma ovviamente non può mai essere la stessa cosa. Sono orgoglioso dei miei compagni che hanno osato e si sono presi la responsabilità. Siamo tutti orgogliosi, siamo orgogliosi di rappresentare i Paesi Bassi e abbiamo combattuto come leoni fino all’ultimo respiro”, le dichiarazioni dell'olandese.