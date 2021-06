quandoprima di Kluviert, De Boer, Seedorf, Overmars e poi di Robben e Sneijder faceva paura al mondo intero, ma il percorso di crescita della formazione Oranje sta finalmente tornando a produrre grandi talenti dopo una serie di annate che non hanno centrato gli obiettivi più importanti fra cuiA guidare questa nuova fase della nazionale olandese è, l'ex allenatore dell'Inter che ha iniziato un progetto di rivalutazione dei giovani talenti dando fiducia ad un gruppo di senatori che ad inizio percorso poteva vantare in capitanla punta di diamante. Il centrale del Liverpool, l'infortunio al ginocchio di inizio stagione ha imposto cautela, ma nonostante questo l'Olanda, con la coppia "italiana", può vantare una delle difese più forti del torneo. Inserita nel Gruppo C con Austria, Ucraina e Macedonia del Nordche si disputerà interamente in casa, ad Amsterdam, nello stadio dell'Ajax, l'Amsterdam Arena.PORTIERI: Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax), Bizot (AZ 67 Alkmaar)DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Jurriem Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ).CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong (Barçellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool).ATTACCANTI: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Siviglia), Memphis Depay (Lione), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Mosca), Wout Weghorst (Wolfsburg).L’Olanda è arrivata seconda nel gruppo di qualificazione C alle spalle della Germania in un girone che comprendeva anche Iralnda del Nord Bielorussia ed Estonia. 19 i punti conquistati contro i 21 dei tedeschi nelle otto gare disputate, con 24 gol fatti e solo 7 subiti. Decisivo per il secondo posto è stato il pareggio per 0-0 con l'Irlanda del Nord, unico nel girone in cui era arrivata soltanto una sconfitta, per 3-2 all'andata della scontro diretto contro la Germania, risultato ribaltato poi per 4-2 al ritorno.13 giugno, ore 21.00 – Olanda-Ucraina (Amsterdam)17 giugno, ore 21.00 – Olanda-Austria (Amsterdam)21 giugno, ore 18.00 – Macedonia del Nord-Olanda (Amsterdam)- Manca il vero leader della squadra, Virgil van Dijk, ma in una nazionale molto giovane sono tanti i talenti da tenere sotto osservazione. Mancando il capitano del Liverpool. Sono tanti anche gli uomini mercato a partire da Georginioe Memphis, entrambi a scadenza con Liverpool e Lione e promessi sposi di un Barcellona in cui già gioca Frank De Jong. Fari puntati infine su ​Ryan Gravenberch e Teun Koopmeiners astri nascenti di Ajax e Az Alkmaar che potrebbero trovare la definitiva consacrazione.