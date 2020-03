In Olanda, il paese nel quale l’eutanasia è legale da quasi venti anni, il problema dell’affollamento all'interno degli ospedali, e soprattutto nei reparti di terapia intensiva, stanno provando a risolverlo in modo a dir poco drastica. I medici sono stati invitati infatti dalle autorità sanitarie nazionali a telefonare ai propri assistiti anziani e rivolgere loro la seguente domanda: nel caso in cui tu dovessi incappare nel Covid-19 e la situazione dovesse aggravarsi, che cosa vuoi fare? Due le opzioni: venire curati con una “lunga ventilazione”, quindi con i respiratori, oppure, lasciare che la malattia faccia il suo corso. In pratica: vuoi provare a vivere o morire? Una sorta di selezione naturale mascherata da eutanasia selettiva che dovrebbe alleviare il limite ormai colmo di ricoveri ospedalieri con il quale l’Olanda inizia fare i conti dopo oltre 9mila casi accertati e quasi 700 decessi.

Il Parlamento olandese sta valutando quindi l'introduzione del suicidio assistito per “vita completata” ovvero un'eutanasia non tanto dettata dalla mancanza di prospettiva di vita di un anziano ma dalla valutazione puramente personale dello stesso, condizionata da un'età minima.

Dopo la telefonata del medico, chi è disposto a scegliere la “non cura” viene invitato a mettere nero su bianco la propria scelta. Una decisione drammatica da prendere dunque sotto forte pressione psicologica

Non tutti in Olanda sono tuttavia d’accordo con questo provvedimento: “Agghiacciante” è stato il commento del leader del Partito per la Libertà, Geert Wilders che ha chiesto l'immediato intervento del ministro della Salute e del vicepremier Hugo de Jonge.