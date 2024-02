Olanda, nasce la stella del figlio di Van Bommel: doppietta all'Ajax per Ruben, che fa volare l'AZ Alkmaar

Van Bommel è un cognome che sicuramente non è indifferente ai calciofili di tutto il mondo. Mark, il centrocampista ex Milan tra le altre, ha avuto una grandissima carriera, ma oggi è il giorno di Ruben. Classe 2004, ala sinistra, il 19enne gioca nell'AZ Alkmaar e ha già segnato 2 gol in campionato, bottino raddoppiato oggi con la doppietta in AZ-Ajax, 2-0 il risultato finale.



Van Bommel Jr. ha un fratello, Thomas, anche lui calciatore, mentre è nipote di Bert van Marwijk, ex centrocampista offensivo proprio dell'AZ e allenatore di Feyenoord e Nazionale olandese.



Con questo 2-0, l'AZ stacca proprio l'Ajax e si porta a sei punti di vantaggio sui lanceri al quarto posto, dietro PSV, Feyenoord e Twente.