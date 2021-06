Al centro delle polemiche, la Uefa ha diramato un comunicato sulla situazione a Budapest, dove si gioca l'ottavo di finale di Euro 2020 tra Olanda e Repubblica Ceca: "Contrariamente ad alcune informazioni diffuse dalla stampa olandese, la Uefa vuole chiarire che non ha vietato alcun simbolo color arcobaleno nella fan zone a Budapest, che è sotto la responsabilità delle autorità locali. La Uefa accoglierebbe volentieri tali simboli nella fan zone. La Uefa oggi ha informato la federazione calcistica ungherese che i simboli color arcobaleno non sono politici e sono in linea con la campagna Equal Game della Uefa, che combatte contro tutte le discriminazioni, incluse quelle nei confronti della comunità LGBTQI+. Tali bandiere saranno ammesse allo stadio".