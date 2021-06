disastroso in occasione del gol di Holes, prima provoca il corner con una parata quanto meno discutibile e poi esce a vuoto sul colpo di testa di Celustka, lasciando la porta sguarnita. Dimostra appieno la sua inadeguatezza.provvidenziale l'intervento in scivolata su Barak, che evita il vantaggio ceco, ma nel secondo tempo compie un errore imperdonabile: scivola nel contrasto con Schick, colpisce la palla di mano e si fa espellere, lasciando i suoi in 10 dal 54'. Lo juventino dà suo malgrado ragione a van Basten.il leader silenzioso della retroguardia Oranje, quando esce De Ligt si carica la responsabilità sulle spalle ma commette qualche errore di misura di troppo ed è corresponsabile sul gol ceco.il meno peggio tra i difensori olandesi, almeno non si macchia di errori marchiani ma è coinvolto dalla giornata no dei compagni. (dall'81'sv): tutte le volte che punta Kaderabek, lo salta e crea insidie sulla fascia. Corridore inesauribile, manca qualcosa dal punto di vista tecnico, ma difende e attacca senza mai fermarsi.ordinato e preciso, si fa sentire dal punto di vista della corsa e della grinta, ma agli ottavi di finale di un Europeo serve qualcosa in più per quanto riguarda la personalità. (dal 73'entra per ribaltarla, ma non la vede mai)il mattatore del match contro la Macedonia del Nord non si ripete, è evanescente e non si vede quasi mai. Non benissimo per il Barcellona, male per l'Olanda di cui è il capitano e dovrebbe essere l'alfiere.: di lotta e di governo, è l'architetto del centrocampo Oranje ma non viene assistito adeguatamente dai compagni.a suo agio quando deve contenere, appare più in difficoltà quando deve spingere ed è un problema per un quinto di fascia, prima di commettere la svista fatale con il fallo su Sevcik, da cui scaturisce il gol. (dall'81'sv): motorino indiavolato e spina nel fianco per i difensori avversari, da lui arrivano i pericoli più insidiosi, come la giocata pazzesca per l'assist a van Aanholt e il tacco per Malen.sembra sempre che possa tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, ma si spegne sul più bello. Elegante e funambolico, gli manca il graffio finale: lo dimostra al 50', quando si beve metà difesa avversaria e poi davanti a Vaclik si fa neutralizzare in maniera puerile, divorandosi il gol del vantaggio. (dal 57'dovrebbe far cambiare passo, ma si nasconde): la sua Olanda parte alla grande e sembra dover sbloccare subito la partita, poi pian piano si affievolisce e dopo il rosso a De Ligt precipita nel baratro, sciogliendosi di fronte al primo avversario "serio". Ma sul rosso dello juventino il tecnico ex Inter non ha colpo.due uscite a vuoto da horror nei primi minuti, per sua fortuna De Ligt e Dumfries non ne approfittano. Poi, si riscatta: prima respinge un cross interessante dello scatenato Dumfries, poi è freddo nel fermare Malen nell'uno contro uno, con l'olandese lanciato a rete.dei 4 dietro, è il migliore. Si trova alla grande con Masopust, spinge senza paura e senza soffrire Van Aanholt.in difficoltà a leggere i movimenti di Depay e Malen, si aiuta col fisico. Bravo a opporsi su un diagonale di Depay.bravo a salvare su un errore del suo distratto portiere, è il più attento dei due centrali. E ci mette la firma con l'assist per il gol di Holesz.in difficoltà con le folate di Dumfries, viene sempre saltato, sistematicamente. Se Coufal è il migliore, il terzino sinistro è il peggiore del reparto arretrato. E anche quando si fa vedere davanti... ha la grande occasione dell'1-0 ma è macchinoso e spreca davanti a Steckelenburg.l'equilibratore decisivo. A coprire le spalle a Masopust e compagni, sempre pronti a buttarsi negli spazi, a fermare le incursioni palla al piede di De Jong e soci, e a colpire da piazzato con un colpo di testa da 9. Che poi, in effetti, è il numero che indossa. Ma non è finita qua: a 10 dal termine recupera un pallone vagante, si lancia a rete e serve Schick per il 2-0. Man of the match.(dall'85' Kral sv)quando c'è da innescare i compagni, fatica, ma la pressione e l'equilibrio non mancano mai: un colpo di testa in tuffo meritava qualcosa di più. Dà ordine, il capitano, esempio di questa squadra.: il più intraprendente si dai primi minuti, con personalità e senza paura affronta sempre il diretto avversario. Manda in porta Barak, ma è bravissimo De Ligt. Uomo in più, senza dubbio.(dal 79'sv)prima da titolare in questo Euro2020, dove aveva giocato solo 3 minuti. Fisicità e qualità, solo un super salvataggio di De Ligt gli nega la gioia del gol, con la partita sullo 0-0. E' ovunque, dal suo piede parte la punizione che apre la gara. Un gigante.(dal 92'sv)confusionario con la palla tra i piedi, bravo ad andare sempre prima degli altri sulla seconda palla, va a dare fastidio su una palla aera anche nel gol del 2-0.(dall'85sv)prova a fare reparto da solo, battaglia con De Ligt, tira una volta sola in porta nel primo tempo. Poi, però fa, espellere il centrale della Juventus, battagliando come non si è visto praticamente mai in giallorosso, e trova il gol del 2-0 a 10 dal termine (15 in 30 partite con la nazionale, 4 in questo Europeo, a -1 da Baros nel 2004). Più di spada che di fioretto. Ed era quello che mancava per diventare un giocatore completo.(dal 92'sv)la prepara alla grande. Sceglie gli uomini giusti, Barak su tutti, per realizzare quella che è la prima vera sorpresa di questo Euro2020. Soffre i primi 20 minuti, poi una volta prese le misure fa male a De Boer.