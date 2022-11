Harry Goudsblom, tifoso dell'Olanda noto ormai da anni per il suo abbigliamento stravagante, ha sfoggiato sotto la maglietta degli Oranje in Qatar due prosperosi seni gonfiabili: "Inizialmente non ci sono stati problemi, né con la polizia, né con la sicurezza, tutti volevano anche farsi dei selfie con me, è andato tutto bene, finché durante la partita col Senegal ho visto una guardia parlare con un agente e indicarmi. Ma quell'ufficiale ha fatto un gesto di 'lascia stare'. Poi all'improvviso si è presentato un poliziotto troppo zelante e ha iniziato a comportarsi in modo ostile". Alla fine Harry è stato costretto a rimuovere il travestimento.