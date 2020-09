Frank de Boer, allenatore ex Inter, è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Prendendo il posto di Ronald Koeman, volato sulla panchina del Barcellona, è ufficialmente il nuovo ct Oranje: "l 50enne ex nazionale sarà al timone di Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell'autunno del 2022. De Boer inizierà il suo lavoro per la KNVB con effetto immediato ed è quindi già in panchina per la prossima partita di esibizione contro il Messico e per i duelli della Nations League con Bosnia-Erzegovina e Italia"