Buone notizie dall'Olanda. Dopo ore di apprensione, il portiere del Waalwijk Etienne Vaessen è cosciente. A tranquillizzare il mondo del calcio, ci ha pensato Frank van Mosselveld, dirigente dell'Rkc, intervenuto a ESPN: "È cosciente, ma ha completamente dimenticato quello che è successo in campo. Vorrei fare un grande complimento ai medici. Lo hanno immediatamente rianimato perché era privo di sensi. Questo è il protocollo medico".



IL FATTO - Il portiere era impegnato ieri sera nella sfida casalinga contro l'Ajax. In uno scontro di gioco, era stato colpito da una scarpata e aveva perso i sensi. Il giocatore era stato soccorso e rianimato da uno steward con un defibrillatore. prima di essere trasportato fuori dal campo, in barella, e essere portato poi in ospedale.



IL COMUNICATO - Il club ha diramato un comunicato in cui fa rassicura i suoi tifosi. Eccolo.

"Dopo il nostro aggiornamento di ieri sera, possiamo riferire che il nostro portiere Etienne Vaessen ha trascorso una tranquilla notte e ha continuato il suo recupero. Per Etienne ora è importante poter recuperare in tutta tranquillità nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vorremmo quindi chiedervi di concedere a lui e alla sua famiglia tempo e riposo per questo obiettivo.. A nome di tutti all’interno dell’RKC Waalwijk, auguriamo a Etienne e a tutte le persone intorno a lui tanta forza. Speriamo di rivederlo presto al club".