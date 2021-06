L'Olanda e la Serie A. Un binomio sviluppatosi negli anni e che ha avuto, tra i suoi massimi esponenti, il Cigno Marco van Basten. Che oggi, dopo la vittoria degli Oranje sull'Austria, dice a NOS: "Tante volte Stekelenburg deve lanciare la palla lunga senza giocarla, significa che qualcosa non va. De Ligt è un centrale, ha bisogno di più leadership: deve farsi sentire e guidare il reparto, invece si limita a inseguire il suo uomo lasciando buchi. È andato in Italia per imparare a difendere ma non credo che abbia imparato molto".