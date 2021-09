Un curioso siparietto è andato in scena durante la conferenza stampa di Louis Van Gaal, ct dell'Olanda che rispondendo a una domanda di un giornalista sul fatto che il 3-5-2 sia un modulo difensivista, gli ha risposto per le rime.



GUARDA IL CHELSEA... - "Tu non hai nessuna conoscenza del calcio, non lo capisci. Vuoi realizzare la tua visione, ma non hai nessuna visione per il gioco. Hai solo una visione del giornalismo in cui sei molto bravo. Il 3-5-2 o 5-3-2 è un sistema tattico che può essere interpretato in tante maniere diverse, e può produrre un calcio molto offensivo. Basta vedere come gioca il Chelsea allenato da Thomas Tuchel, un tecnico davanti al quale ci si deve togliere il cappello".



MEGLIO DEL CITY - "Se preferisco il gioco del Chelsea a quello del Manchester City quando giocano contro? Certo che sì, dovresti leggere il mio libro perché mi sa che non l'ha ancora fatto".