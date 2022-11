Parlando al Telegraaf in merito alle convocazioni diffuse in giornata, il tecnico dell'Olanda Louis Van Gaal ha svelato un particolare piccante riguardo ai momenti appena precedenti la scelta finale:



"Ho trascorso un'ora e 45 minuti in conversazioni FaceTime. Ho anche visto un giocatore nudo, che si era appena alzato dal letto".



Non è stato fatto nessun nome, ma il ct si è fatto sfuggire un indizio abbastanza importante: "Quando ho chiamato, in Inghilterra era davvero ancora presto". Gli unici giocatori nella lista che giocano in Premier League sono Van Dijk, Malacia e Aké...