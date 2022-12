Wout Weghorst ha commentato ad AS quanto successo nel finale di Argentina-Olanda e soprattutto nel post partita. Il centravanti, autore della doppietta, ha detto questo su Messi: "Stavo solo aspettando per stringergli la mano, era così. Il suo comportamento non è stato rispettoso. Sono molto deluso, non capisco molto lo spagnolo, ma sono sicuro che ha detto qualcosa di molto spiacevole nei miei confronti".