Georgino Wijnaldum prende posizione contro il razzismo. Interpellato sui versi della scimmia nei confronti di Mbappé nel corso di Ungheria-Francia, il centrocampista olandese (appena passato dal Liverpool al PSG) ha dichiarato in vista della sfida con la Repubblica Ceca di domenica a Budapest:



"Penso che l'Uefa debba proteggerci e nel caso intervenire, magari fermando la partita. Questa responsabilità non deve competere ai calciatori, ma non escludo la possibilità di andarmene dal campo se succederà qualcosa. Comunque spero che questo mio gesto non sia necessario".