Emerson, esperto difensore dell'Olbia, giocherà ancora per un'altra stagione, nonostante i 42 anni da compiere. Di seguito il comunicato del club sardo:



"La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Emerson Ramos Borges per il rinnovo del contratto. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023. Quella ventura sarà dunque per Emerson la stagione numero 24 di una carriera tra le più longeve nel panorama professionistico internazionale.



Continuiamo insieme per raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, Puma!".