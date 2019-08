Intervistato dalla Bild in Germania l'ex attaccante e vice-allenatore della Croazia, Ivica Olic, ha parlato del futuro dell'attaccante dell'Inter, Ivan Perisic: "Perisic è un giocatore molto interessante e un grandissimo rinforzo. L'ho conosciuto come compagna di squadra (al Wolfsburg, ndr) e ora, col mio nuovo lavoro da vice allenatore, con la Croazia. È un professionista di alto livello, che si sipinge sempre al limite. Ha una qualità enorme, ha fisico e una grande esperienza di campo. All’Inter non si adatta come esterno nel nuovo sistema di Antonio Conte, ma il Bayern Monaco ha bisogno di uno come lui dopo gli addii di Ribery e Robben. Un giocatore forte e esperto come lui potrebbe aiutare nell’immediato".