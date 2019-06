Giornata di presentazione in casa Olimpia Milano: Ettore Messina, infatti, nuovo allenatore delle scarpette rosse, ha incontrato i media e - nel corso della conferenza stampa - è sfociato anche nel tema calcistico. Interrogato su un possibile paragone con Antonio Conte, l'ex ct ha dichiarato: "Io il Conte del basket? No, sono milanista e non riconosco in questa descrizione".