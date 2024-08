Venerdì 2 agosto è il settimo giorno allecon gli orari.08:30 BADMINTONDoppio femminile, semifinaleDoppio maschile, semifinale09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)09:00 BASKET 3X3Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)09:00 GOLF – Uomini 2° giro09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)09:00 TIRO A VOLO – Skeet – qualificazioni maschili – Giorno 1

09:00 TIRO A SEGNOPistola 25m – qualificazione femminileCarabina 50 m 3 posizioni – donne, finale09:30 CANOTTAGGIOSingolo – uomini, finale FSingolo – donne, finale FSingolo – uomini, finale ESingolo – donne, finale ESingolo – uomini, finale DSingolo – donne, finale DDue senza – uomini, finale BDue senza – donne, finale BDoppio pesi leggeri – uomini, finale BDoppio pesi leggeri – donne, finale BDue senza – uomini, finale ADue senza – donne, finale ADoppio pesi leggeri – uomini, finale ADoppio pesi leggeri – donne, finale A

09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre miste, eliminatorie (8i di finale)10:00 TENNISTAVOLO – Semifinali Singolare maschile e femminile10:00 ATLETICA100m – donne, turno preliminare100m – donne, 1° turno1500m – uomini, 1° turnoSalto in alto – donne, qualificazioniLancio del martello – qualificazioni maschiliDecathlon – 100m, uominiDecathlon – salto in lungo, uominiDecathlon – lancio del peso, uomini10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)10:00 JUDO+78 kg – donne, eliminatorie+100 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)11:00 VELAWindsurf maschile – Medal RaceWindsurf femminile – Medal RaceDinghy maschile – Serie di aperturaDinghy femminile – Serie di aperturaDinghy misto – Serie di apertura11:00 TUFFI – Trampolino sincro 3m – uomini11:00 NUOTO100m farfalla – batterie maschili200m misti individuali – donne, batterie800m stile libero – donne, batterieStaffetta mista 4x100m – mista, batterie12:00 SCHERMASpada a squadre – uomini, tabellone dei 16Spada a squadre – uomini, quarti di finale

Spada a squadre – uomini, semifinali 5-8Spada a squadre – uomini, semifinaliSpada a squadre – uomini, finali 5-6, 7-812:00 TRAMPOLINO ELASTICODonne, qualificazioniDonne, finale12:00 TENNIS – Finale per l’oro Doppio misto*, Finale per il bronzo Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio misto, Semifinali Singolare maschile12:30 BASKET 3X3Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)14:00 PALLANUOTO – Donne, fase a gironi (4 partite)14:00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, turno di qualificazione (in discussione con la FEI)14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre miste, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro15:00 BADMINTONDoppio misto, finale per il bronzoDoppio misto, finale per l’oroSingolare maschile, quarti di finale15:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)15:30 PUGILATO57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale51 kg – quarti di finale maschili80kg – uomini, quarti di finale92kg – uomini, quarti di finale16:00 JUDO+78 kg – donne, final block+100 kg – uomini, final block17:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)17:30 BASKET 3X3Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)18:00 TRAMPOLINO ELASTICOUomini, qualificazioniUomini, finale19:00 ATLETICA800m – donne, 1° turnoStaffetta 4 x 400 m mista, 1° turnoSalto triplo – donne, qualificazioniLancio del disco – qualificazioni femminiliLancio del peso – qualificazioni maschiliDecathlon – salto in alto, uominiDecathlon – 400m, uomini10.000 m – finale maschile19:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)19:30 SCHERMASpada a squadre – uomini, finale per il bronzoSpada a squadre – uomini, finale per l’oro20:00 BMX RACINGUomini, semifinaliDonne, semifinaliUomini, finaleDonne, finale20:00 PUGILATO57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale51 kg – quarti di finale maschili80kg – uomini, quarti di finale92kg – uomini, quarti di finale20:30 NUOTO50m stile libero – finale maschile200m dorso – donne, finale200m misti individuali – uomini, finale100 m farfalla – uomini, semifinali

200m misti individuali – donne, semifinale21:00 BASKET 3X3Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)21:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)