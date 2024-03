Olimpiadi 2026, San Siro 'requisito' per tre settimane: Inter e Milan possono trasferirsi a Reggio Emilia

Redazione CM

La vicenda riguardante San Siro si arricchisce di dettagli sempre più nuovi e che vanno oltre i problemi strutturali dell'impianto.



L'inadeguatezza dell'impianto in vista dell'Europeo 2032 è tema noto, con il progetto di ristrutturazione che rimane sul tavolo in attesa che WeBuild presenti il proprio studio di fattibilità (entro giugno) sulla base delle indicazioni fornite da Inter e Milan sugli interventi da realizzare (la lista arriverà poco dopo Pasqua), ma per i due club milanesi c'è un'altra grana legata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.



SAN SIRO 'REQUISITO' - San Siro è stato scelto come impianto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, in programma il 6 febbraio 2026 e questo, evidenzia Tuttosport, porterà Inter e Milan ad affrontare nuove incognite legate al Meazza.



Nelle tre settimane precedenti all'inaugurazione, San Siro sarà 'requisito' dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, per questioni organizzative. Questo significa che nerazzurri e rossoneri non lo potranno sfruttare per le proprie partite casalinghe.



Un problema da non sottovalutare, perché in quel periodo dell'anno, oltre probabilmente ad almeno una gara a testa di Serie A, potrebbero essere coinvolte anche le ultime due giornate della prima fase delle coppe europee, che rivoluzioneranno il loro format a partire dall'edizione 2024/25.



MIGRANO A REGGIO EMILIA? - Inter e Milan devono ancora comunicare la loro scelta logistica in questo senso, ma un'opzione - si legge su Tuttosport - potrebbe essere quella di 'trasferirsi' a Reggio Emilia per alcuni di questi impegni tra campionato e coppe.