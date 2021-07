sorride. Lo fa dopo la vittoria, nella giornata di ieri, della medaglia d'argento nello skeet femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In un'intervista al Corriere della Sera, l'atleta azzurra ha svelato di aver letto l'autobiografia di Zlatan Ibrahimovic: "C’era dentro tanta vitalità, tanta energia, quelle che sentivo di non avere più. Mi ha aiutato, mi ha fatto stare meglio". L'idea, ora, è di un caffè in compagnia di Ibra e magari una sfida al campo di tiro "visto che lui è un appassionato di caccia e pesca".