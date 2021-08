Ultimo atto, in palio c'è l'oro. Tutto pronto all'International Stadium di Yokohama per la finale del torneo calcistico maschile di Tokyo 2020, alle 13.30 italiane Brasile e Spagna si disputano il titolo di campioni olimpici di questi Giochi. La Seleçao non ha mai ottenuto vittorie in finali olimpiche contro nazionali europee (1 pareggio e 2 sconfitte nei 90', ma la semifinale contro il Messico ha permesso ai verdeoro di mantenere il record perfetto alle Olimpiadi ai rigori (2 vittorie, 0 sconfitte). La Spagna, invece, ha raggiunto la sua quarta finale olimpica superando il Giappone nel turno precedente.



Fischio d'inizio alle 13.30, su Calciomercato.com la diretta di Brasile-Spagna.



FORMAZIONI UFFICIALI



Brasile (4-4-2): Santos; Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Arana; Antony, Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Claudinho; Cunha, Richarlison.



Spagna (4-3-3): Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Mikel Merino; Asensio, Oyarzabal, Dani Olmo.