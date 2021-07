Tokyo2020 accoglie gli atleti, ma è ancora a rischio cancellazione. Queste le parole del capo del comitato organizzativo, Toshiro Muto in conferenza stampa: “Abbiamo avuto una riunione l'altro giorno in cui è stato detto che continueremo a monitorare la situazione. Non possiamo prevedere cosa accadrà con i casi di coronavirus, ma se l'infezione si dovesse diffondere ulteriormente dovremmo nuovamente consultarci”.



10 nuove positività nelle ultime 24, che si vanno a sommare ai 58 casi precedenti tra gli addetti ai lavori arrivati in Giappone negli ultimi giorni. Le Olimpiadi sono in programma dal 23 luglio all’8 agosto, con la cerimonia inaugurale in programma alle 13 italiane.