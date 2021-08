Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.gareggiano in coppia nell'Americana.: alle ore 13.30 si gioca la finale maschile per l'oro tracon 87.150 dietro a Bulgaria (91.800) e Russia (89.050).con anche Israele (84.650), Cina (83.600), Ucraina (82.700), Giappone (79.725) e Bielorussia (79.650).(25-23, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13) nella finale per il terzo posto del torneo maschile e si aggiudica la medaglia di bronzo. Alle ore 14.15 c'è la finale per l'oro trae vincono l'oro del torneo maschile per la quarta Olimpiade consecutiva. Alle ore 13 Australia-Slovenia per il bronzo.in 2 ore 27 minuti e 20 secondi davanti alla connazionalee alla statunitense. L'azzurracon un ritardo di 7'49''.