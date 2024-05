Olimpiadi, i più preziosi delle 16 qualificate a Parigi 2024: due giocano in Serie A

Chi sono i calciatori più preziosi delle 16 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico di calcio, previsto in occasione delle Olimpiadi di Parigi ad agosto? Non solo Edoardo Camavinga, top player del Real Madrid e finalista di Champions League, valutato 90 milioni di euro dalla graduatoria di Transfermarkt. In attesa di Kylian Mbappé, scoprite la graduatoria dei più valutati, che include due calciatori di Serie A.