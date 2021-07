Saranno Spagna, Giappone, Brasile e Messico le quattro finaliste del torneo di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Termina il programma dei quarti, che vede le Furie Rosse eliminare in modo rocambolesco la Costa d'Avorio di Kessie: africani in vantaggio al 91', due minuti dopo concedono l'insperato pari agli iberici che vincono largamente ai supplementari. Di misura i sudamericani sull'Egitto, nipponici ok ai rigori contro la Nuova Zelanda, mentre i messicani travolgono la Corea del Sud. Nelle semifinali il Giappone affronterà la Spagna, mentre il Brasile affronterà il Messico.





Spagna-Costa d'Avorio 5-2 dts

10' Bailly (C), 30' Olmo (S), 90+1' Gradel (C), 90+3' Mir (S), 98' Oyarzabal (S), 117' Mir (S), 120+1' Mir (S).



Giappone-Nuova Zelanda 1-0 dcr



Brasile-Egitto 1-0

37' Cunha (B).



Corea del Sud-Messico 3-6

12' Martin (M), 20' Lee Dong-Gyeong (C), 30' Romo (M), 39' Cordova (M), 51' Lee Dong-Gyeong (C), 54' Martin (M), 63' Cordova (M), 84' Aguirre (M), 90+1' Hwang Ui-Jo (C).