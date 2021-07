. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti della prima giornata alle Olimpiadi.è in semifinale nel taewkwondo.Surf: il portogheseè risultato positivo al Covid-19 e non potrà partecipare ai Giochi.Derby azzurro ai quarti di finale della sciabola maschile traeliminato al primo turno dal romeno Iulian Teodosiu. Sempre nella scherma, ma spada femminile,vengono eliminate ai quarti di finale rispettivamente dall'estone Katrina Lehis e dalla cinese Sun.eliminato nelle qualificazioni della pistola 10 metri.Tennis: escono(battuta 6-0 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova) e, sconfitto sempre in due set (6-3 6-4) dall'australiano Millman.Tiro con l'arco:eliminati al primo turno contro l'Olanda nel torneo della squadra mista.: il quattro senza senior maschile diarriva secondo in batteria e si qualifica per la semifinale. Stesso traguardo per il doppio pesi leggeri maschile (), per il due senza maschile (G) e per il due senza femminile ().Volley maschile: l'Italia batte in rimonta il Canada per 3 set a 2.Judo: eliminata al primo turno(categoria -48 kg) contro la cinese di Taipei Lin Chen-Hao.Tiro a segno: niente finale pernella specialità carabina 10 metri.La prima medaglia d'oro va alla cinese, che ha vinto la finale della carabina ad aria compressa 10 metri femminile.