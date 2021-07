Terzo giorno, ma il primo 'vero': comincia ufficialmente oggi l'Olimpiade di Tokyo 2020. Alle 13 (ora italiana) la Cerimonia di apertura dei Giochi, in bilico fino all'ultimo momento. Su Calcomercato.com gli aggiornamenti di giornata.





8.00 - Ieri l'Imperatore giapponese Naruhito ha aperto il proprio palazzo ai dirigenti olimpici dissipando gli ultimi dubbi e parlerà nella Cerimonia di apertura, che sarà blindatissima: 950 gli invitati in uno stadio dalla capienza di 68mila spettatori. Non ci sarà l'Imperatrice, che resterà a casa per dare il buon esempio in un momento di tensione in Giappone per lo svolgimento dei Giochi, mentre l'Imperatore Naruhito nel suo discorso non utilizzerà l'espressione 'celebriamo', scelta dovuta a quanto ha patito il mondo nell'ultimo anno e mezzo causa Covid. Dalla notte le prime medaglie.



Covid che ha anche colpito i Giochi dall'interno con oltre 90 casi registrati, ma non ha fermato un'Olimpiade che sarà nuda nella sua essenza. Saranno 11.536 gli atleti presenti, di cui 384 italiani, e 206 le rappresentative che sfileranno, compresa la Repubblica di Guinea che aveva annunciato il forfait salvo poi cambiare idea.